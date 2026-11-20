Иркутская область вошла в число 23 субъектов страны, которым спишут часть долгов по бюджетным кредитам. Общая сумма списания по России составит 59,6 млрд рублей.

Так, для Иркутской области сумма списания – 1,1 млрд рублей, сообщили в правительстве региона. Долговую нагрузку субъектов РФ снижают по поручению Президента России Владимира Путина.

На заседании кабмина Михаил Мишустин отметил, что поддержка регионов напрямую влияет на благополучие людей и укрепление потенциала территорий.

– Президент подчёркивал, что необходимо развивать и обустраивать огромное пространство нашей страны. Формировать современную, комфортную и удобную среду, как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах, а также создавать новые рабочие места, повышать качество транспортных услуг. Для этого Правительство реализует целый ряд мер, в том числе направленных на снижение финансовой нагрузки российских субъектов, – заявил Председатель Правительства РФ.

В Иркутской области под списание попадут 1,1 млрд рублей – это бюджетные кредиты, которые в этом году шли на социальные вопросы. Если учитывать апрельское решение федерального центра 2026 года, то суммарно региону в текущем году простят 5,4 млрд рублей, то есть половину от возможного объема.

Оставшуюся задолженность по бюджетным кредитам регионы продолжат гасить в 2027 году – работа по ее списанию будет продолжена. Об этом пишет ИА "Сибирские новости".