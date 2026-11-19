Почему же кошка, которая никогда не бывала на улице, так настойчиво рвется за входную дверь? Ответ на этот вопрос для VSE42.Ru дала зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда товаров для домашних животных Triol Светлана Капустина. Специалист пояснила: даже у домашнего питомца, не знающего улицы, есть веские причины стремиться в подъезд – и дело не только в любопытстве.

Для домашней кошки квартира – ее территория, а за входной дверью начинается неизведанная часть, полная новых запахов: там ходят соседи, их питомцы, пахнет едой и улицей. Кошки от природы исследователи, и желание проверить, что находится за пределами привычного пространства, у них очень сильное. Чем скучнее жизнь животного дома, тем настойчивее оно рвется наружу: если с ним мало играют и ему нечем заняться, подъезд становится главным развлечением.

Еще одна частая причина связана с гормонами. Некастрированные коты и нестерилизованные кошки чувствуют запахи сородичей и стремятся найти партнера, поэтому выскакивают за дверь при любой возможности. Иногда питомец убегает от стресса – от шума, гостей или ремонта.

– Подъезд только кажется безопасным. Испуганная кошка может забиться в подвал, где раскладывают отраву для крыс, уехать в лифте, выбежать на улицу вслед за жильцами или выпрыгнуть в открытое окно на лестнице. Найти ее потом бывает очень трудно, – отметила Светлана Капустина.

Чтобы кошка не выбегала, перед тем как открыть дверь, отвлеките ее лакомством или интерактивной игрушкой в дальней комнате. Важно, чтобы дома животному было интересно: нужны ежедневные игры, полки и когтеточки для лазания, окно с защитной сеткой, чтобы наблюдать за улицей. Очень любопытному любимцу можно иногда показывать подъезд под присмотром, в шлейке и на поводке, тогда эта территория перестанет быть запретной загадкой.