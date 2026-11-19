По данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за неделю с 9 по 15 ноября в регионе выявили 11,1 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости – 43,7 на 10 тыс. населения, и это на 31,1% больше, чем неделей ранее.

– В рамках еженедельного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения Кемеровской области – Кузбасса на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе" проведено исследование клинического материала от 420 больных с признаками ОРВИ, – сообщили в ведомстве.

Этиологический фактор удалось установить в 87 случаях: в материале больных идентифицированы вирусы негриппозной природы и вирусы гриппа типа А.

Специалисты напоминают о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, не пренебрегать влажной уборкой, избегать мест скопления людей и при первых признаках болезни обращаться к врачу.