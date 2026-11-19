Рейды будут идти три дня – с 20 по 22 ноября 2026 года. В эти даты сотрудники Госавтоинспекции выйдут на дороги Кемерова, чтобы выявлять и пресекать случаи, когда за руль садятся пьяные водители.

Главная цель таких проверок – сделать дороги безопаснее, не допустить аварий с тяжелыми последствиями и напомнить водителям, что правила нужно соблюдать.

– Цель проводимых мероприятий – повышение уровня безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также формирование у водителей ответственного отношения к соблюдению Правил дорожного движения, – отметили в ОГИБДД Кемерова.

В Госавтоинспекции Кемерова напомнили: по правилам дорожного движения водителю запрещено управлять машиной в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. За это предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.