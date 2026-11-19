Если забилась раковина, не обязательно сразу звать сантехника: выручить могут простой вантуз или препараты на основе щелочи. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. При этом он уточнил: когда засор находится в общем стояке, разбираться с ним обязана управляющая компания.

– Для начала имеет смысл раскрутить и почистить сифон под мойкой либо воспользоваться обычным вантузом. Для более глубоких пробок иногда берут сантехнический трос. Помочь способна и специальная бытовая химия: щелочные составы неплохо растворяют кухонный жир, а средства с кислотой убирают волосы и мыльный налет в ванной, – отметил Бондарь.

Он добавил, что обязательно нужно следовать инструкции и ни в коем случае не соединять разные жидкости.

Чтобы трубы не забивались снова, специалист посоветовал поставить сеточки на сливные отверстия в ванной и на кухне. Остаткам еды, гигиеническим принадлежностям и прочему мусору, который не растворяется в воде, в канализации тоже не место. Иначе дело может закончиться затопленной квартирой и лишними тратами на ремонт.

Использованный кошачий наполнитель стоит выбрасывать прямо в мусорное ведро: от воды он заметно увеличивается в объеме и способен наглухо перекрыть трубу. Жир после готовки и растительное масло тоже создают проблемы – налипают на стенки и удерживают мелкие частицы мусора. А агрессивная химия может повредить резиновые уплотнения, предостерег эксперт.