Как сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, 18 ноября к правоохранителям в Междуреченске обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее 12-летний сын накануне вечером ушел из дома и домой так и не вернулся.

Так, были организованы поиски, о завершении которых стало известно сегодня, 19 ноября.

В ходе поисков стражам порядка удалось связаться со школьником и убедить его вернуться домой. Выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребенком профилактическую беседу. А вот его мать полицейские привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Собранные материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.