Новогоднюю ночь необязательно проводить за столом: хорошей альтернативой станут прогулки и подвижные развлечения на свежем воздухе в компании близких. Таким мнением с изданием "Абзац" поделилась диетолог Римма Мойсенко. Она отметила, что физическая активность и новые впечатления помогут избежать переедания.

По словам Мойсенко, стоит заранее подобрать занятия, которые дадут возможность побольше двигаться и создадут веселую, теплую атмосферу. Отличный вариант – собраться с друзьями и отправиться кататься на санках или лыжах: все парки будут открыты для посетителей. Еще можно поехать вместе на дачу и придумать там веселые зимние развлечения на улице.

Кроме того, диетолог предложила вместо долгих посиделок над майонезными салатами устроить легкий фуршет. Для него хватит небольшого стола с нарезанными фруктами, овощами или мясом. А чтобы ночью не налегать на угощения из-за сильного голода, за три-четыре часа до наступления Нового года нужно обязательно полноценно поужинать.