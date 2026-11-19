Согласно прогнозу синоптиков, последний день рабочей недели в республике выдастся по-настоящему суровым. В отдельных районах региона ночью столбики термометров рухнут до отметки – 46 градусов, а на севере Якутии разгуляются метели. Такие данные со ссылкой на Якутское УГМС приводит региональное управление МЧС России.

На большей части территории республики пройдет небольшой снег. В западных районах и по нижнему течению Лены местами ожидаются умеренные осадки.

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Анабарском, Булунском и Жиганском районах. Здесь порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, местами ожидаются метели.

Ночью на большей части Якутии столбики термометров покажут от – 32 до – 37 градусов. При прояснениях температура может опуститься до – 41...-46 градусов. На западе и юге ожидается от – 22 до – 27 градусов, на юго-западе будет теплее – от – 12 до – 17 градусов.

Днем в большинстве районов прогнозируется от – 22 до – 27 градусов. На востоке похолодает до – 30...-35 градусов, а в низинах – до – 40 градусов. На западе и юге температура составит от – 13 до – 18 градусов, на юго-западе – от – 3 до – 8 градусов.

При этом в МЧС подчеркнули, что опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, а также связанных с ними чрезвычайных ситуаций на 20 ноября не прогнозируется. Об этом пишет КП-Якутия.