Кузбасс ждёт заметное потепление после холодных ночей. Однако без неприятных погодных сюрпризов не обойдётся.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью по области столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов. В отдельных районах будет значительно теплее: от −2 до −7 градусов. Днём воздух прогреется до −3, +2 градусов.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 2–7 метров в секунду. Днём местами возможны порывы до 12 метров в секунду. При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют: ожидается малооблачная погода.

– Местами дым, дымка, изморозь, – говорится в прогнозе.

В Кемерове ночь будет относительно теплее: от −5 до −7 градусов, а в низких местах температура может опуститься до −9, −11 градусов. Днём в областном центре ожидается от −1 до +1 градуса. Ветер юго-западный, 2–7 метров в секунду.

При этом в городе также прогнозируют малооблачную погоду без существенных осадков, местами возможны дым и дымка.

Напомним, в регионе до 18:00 20 ноября действует режим НМУ. Накануне кемеровчане массово жаловались на едкий воздух в городе и запах гари.