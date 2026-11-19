Манную кашу лучше есть пореже: она может повышать уровень сахара в крови, объяснил в разговоре с изданием "Абзац" эндокринолог Алексей Калинчев. Остальные крупы здоровым людям исключать не нужно, а для профилактики диабета специалист советует выбирать гречку.

– Я бы рекомендовал минимизировать только манную крупу. Все остальные безопасны и полезны здоровому человеку без аллергии на глютен. Средняя норма – 100–200 граммов в вареном виде два-три раза в день, – уточнил Калинчев.

При этом смотреть нужно не только на саму крупу, но и на то, что лежит рядом с ней на тарелке, подчеркнул эндокринолог. Он посоветовал добавлять к сложным углеводам овощи, продукты с белком и полезными жирами. Для людей с сахарным диабетом такое сочетание особенно важно.

Лучшим вариантом в этом отношении врач назвал гречку, но уточнил: дело не столько в ней самой, сколько в дополнениях. При диабете сложные углеводы обязательно нужно есть вместе с белком и полезными жирами. В качестве примера Калинчев предложил гречку с курицей, оливковым маслом и сезонными овощами, которые человек хорошо переносит.