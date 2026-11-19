Как рассказал астролог и таролог Борис Зак, поселив дома черную или белую кошку, можно привлечь семейное счастье. По его словам, при определенном расположении домов и планет в натальной карте стоит выбирать питомца именно черного окраса, пишет издание "Абзац".

– Считается, что белые кошки помогают одиноким людям найти вторую половинку и приносят в дом мир, уменьшая конфликты. В то же время и черного кота считают посланником любви и семейного счастья, – рассказал Зак.

По словам эксперта, если у человека в натальной карте 4-й, 5-й или 7-й дом расположен в Скорпионе либо в любом из этих домов стоит Плутон, ради благополучия в семье ему лучше взять черную кошку.

Тем временем среди россиян набирают популярность и другие необычные "кошачьи" тренды. Например, сейчас взлетают по просмотрам объявления о продаже выпавших кошачьих усов. Коллекционеры покупают их для личных собраний и подарков, кто-то использует как талисманы, а другие – для рукоделия и изготовления украшений. Об этом пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на REGIONS.