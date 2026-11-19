В Кузбассе нашли 257 земельных участков общей площадью 573,2 гектара, которые могут отдать под строительство жилья.

– На текущий момент это рекордный результат заседания оперативного штаба по реализации проекта "Земля для стройки", – сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Кузбассу.

Новые территории обнаружили в десятках муниципалитетов региона. Часть площадок предназначена для индивидуального жилищного строительства, другие могут использовать под многоквартирные дома.

Больше всего земли под ИЖС выявили в Таштагольском муниципальном округе – сразу 354,4 гектара. Еще 45,1 гектара под частную застройку нашли в Беловском городском округе. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе определили 71,1 гектара под строительство многоквартирных домов.

В Кемеровском муниципальном округе под индивидуальные дома могут использовать 34,5 гектара, еще 1,1 гектара предусмотрели под МКД. В Новокузнецком муниципальном округе выявили 28 гектаров под ИЖС, в Топкинском – 13,2 гектара.

Участки также нашли в Киселевске, Мысках, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Тайге, Юрге и других территориях Кузбасса.

– Сведения о таких участках, включая расположение, площадь, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость размещаются в Национальной системе пространственных данных. Это делает поиск подходящих площадок удобнее для жителей, инвесторов и застройщиков, – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу Андрей Кузнецов.

Всего с начала реализации проекта "Земля для стройки" в Кузбассе выявили 1966 участков и территорий общей площадью 4571,85 гектара. Из них 485 участков площадью 167,23 гектара уже вовлечены в строительство.

Напомним, ранее Росреестр за день оформил здание в Кузбассе, куда не проехать на авто.