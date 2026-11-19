Тщательная проверка машины и документов поможет избежать неприятных сюрпризов при покупке с рук, рассказал юрист в беседе с изданием "Абзац". Он подчеркнул: прежде чем отдавать деньги, нужно выяснить, не разыскивают ли автомобиль и не находится ли он в залоге.

Начать эксперт предложил с сайта ГИБДД: там можно проверить машину по VIN-номеру. Автомобиль, объявленный в розыск, могут забрать как вещественное доказательство. В таком случае покупатель рискует потерять и транспорт, и заплаченные за него деньги.

– До покупки зайдите на сайт реестра залогов Федеральной нотариальной палаты, также вбейте VIN. Если залог зарегистрирован в реестре, машину изымут даже у честного покупателя, – пояснил Манько.

Следующий шаг – проверка продавца по базе судебных приставов. Его долги могут обернуться запретом на регистрационные действия с машиной. Еще важно сопоставить VIN на кузове и под капотом с номером в документах, а сделку закрепить письменным договором купли-продажи.

Паспортные данные продавца стоит сравнить с информацией в ПТС, добавил Манько. Если от имени собственника действует представитель, нужно проверить его нотариальную доверенность. Заодно юрист рекомендовал выяснить число прежних владельцев автомобиля и уточнить, не выдан ли ПТС взамен оригинала.

И напоследок: с момента покупки у вас есть 10 дней на постановку автомобиля на учет и оформление ОСАГО, заключил специалист.