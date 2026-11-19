Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил с заместителями и профильными министрами подготовку флагманских проектов развития экономики региона. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Одно из направлений – запуск угольных теплоэлектроцентралей с повышенной энергоэффективностью. По словам главы региона, для продвижения проекта уже сформировали рабочую группу, в которую вошли представители генерирующих компаний.

Параллельно власти прорабатывают создание в регионе центров обработки данных (ЦОД). Такие объекты требуют большого количества электроэнергии, поэтому их развитие планируют связать со строительством новых ТЭЦ. По словам губернатора, уже определены возможные площадки для размещения инфраструктуры.

Власти также провели переговоры с крупными российскими IT-компаниями, среди которых СБЕР, ТТК и Яндекс. В планах – встречи с представителями Ростелекома, НСПК и VK. Кроме того, проект получил поддержку Минцифры.

– Параллельно прорабатываем с инвесторами создание IT-парка. Внедряем уникальный подход: по техническим характеристикам от компаний сами подготовим все условия, чтобы им оставалось только зайти, установить оборудование и оперативно начать работу, – отметил Илья Середюк.

Отдельное внимание уделяют железнодорожному сообщению с Китаем. В Кузбассе начали готовить научно-экономическое обоснование новой ветки от Таштагола до Урумчи. Следующим этапом должна стать предпроектная подготовка.

Необходимость нового маршрута власти объясняют перегруженностью Транссиба. Из-за ограниченных возможностей вывоза угля на восток кузбасским предприятиям сложнее отправлять продукцию на внешние рынки. Перспективный транспортный коридор через Республику Алтай в Китай, по оценке губернатора, может существенно снизить расходы на перевозку угля и позволить поставлять больше продукции по более выгодной цене.

Напомним, ранее выход Кузбасса в Китай по железной дороге оценили в астрономическую сумму.