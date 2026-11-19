За мясом, рыбой и яйцами лучше идти на рынок, а не в супермаркет. Таким мнением с NewsNN поделился Андрей Сулима – шеф-повар и победитель шоу "Молодые ножи".

Как объяснил повар, магазин вполне подходит для покупки продуктов промышленного производства: специй, масла и соусов. А мясо, рыбу и яйца он советует выбирать на рынке: ассортимент там шире, да и качество может оказаться лучше. Правда, важно, у кого именно покупать и насколько далеко рынок находится от центра города. Ближе к центру торговля обычно устроена цивилизованнее, но и цены выше.

С овощами и фруктами подход немного другой: по мнению Сулимы, в магазинах можно брать сезонную импортную продукцию, а всё остальное лучше покупать у частников.

– В магазине нельзя пробовать фрукты. Например, если берешь хурму, то узнать заранее, вяжет она или нет, не получится. Спроси – и тебе 90% продавцов скажут: "Да кто ее знает". А на рынке знают. Там выбирать продукты намного приятнее, там особое отношение к покупателю, – рассказал шеф-повар.

Сулима также поделился лайфхаками по поиску качественных товаров. По его словам, чтобы на столе всегда были вкусные и безопасные продукты, покупателям стоит подружиться с продавцом. Эксперт признал, что это бывает непросто, поскольку дружба – это всегда некая "химия" между людьми, которая возникает не с каждым, а для поиска такого человека придется чаще ездить на рынок, присматриваться и общаться. При этом он отметил, что в обычном магазине подобной связи между продавцом и покупателем никогда не возникает.