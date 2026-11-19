Как рассказал автоэксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", короткие зимние поездки – скрытая причина внезапного разряда автомобильного аккумулятора. Запуск холодного мотора требует повышенного расхода энергии из-за загустевшего на морозе масла. За несколько километров пути по пробкам генератор просто не успевает восполнить потраченный заряд.

– Возьмем типичного городского жителя: он сел за руль, пустил мотор, проехал километров пять до работы. Мотор толком не успел нагреться, он постоял в пробках и приехал, опять поставил машину. Батарея за это время могла недополучить заряд, истраченный на пуск двигателя, – пояснил Колодочкин.

Дополнительно батарею истощают включенные обогревы стекол, сидений и зеркал. Дефицит энергии накапливается с каждым днем. Особенно уязвимы в этой ситуации подержанные автомобили с изношенным электрооборудованием.

Рекомендация водителям:

Если ваши ежедневные маршруты коротки, регулярно проверяйте уровень заряда аккумулятора. Периодически восполняйте его с помощью внешнего зарядного устройства, не дожидаясь полного отказа системы.