Кузбассовцы оказались под влиянием очередной магнитной бури. Утром в четверг, 19 ноября, на Земле зафиксировали геомагнитные возмущения слабого уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным учёных, буря достигла класса G1 – это самый низкий уровень в пятиступенчатой шкале геомагнитной активности. Возмущения зарегистрировали с 3:00 до 6:00 по московскому времени.

Причиной стала небольшая корональная дыра на Солнце. Земля находится в зоне её воздействия ещё со вторника. За последние двое суток это привело к умеренному увеличению температуры и скорости солнечного ветра в околоземном пространстве.

– Всё это время геомагнитные индексы хотя и с некоторым напряжением, но держались в зелёной зоне, но, видимо, сработал накопительный эффект, – сообщили в лаборатории.

При этом поводов ждать сильного геомагнитного удара пока нет. В лаборатории считают вероятность усиления бури до более высоких значений низкой. По прогнозу специалистов, показатели должны вернуться в спокойную зелёную зону уже в ближайшие часы.

Нынешнее событие стало второй магнитной бурей в ноябре. Предыдущую зарегистрировали 7–8 ноября. Для сравнения: в октябре произошло три геомагнитных возмущения такого уровня, а в сентябре – только одно.

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