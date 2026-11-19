Кефир, квашеная капуста и комбуча могут служить источниками пробиотиков, помогающих пищеварению, рассказала NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Но, как уточнила специалист, реальная польза ферментированных продуктов зависит от того, что входит в их состав.

– Кефир, квашеную капусту и комбучу часто называют природными пробиотиками, но не все ферментированные продукты обладают доказанным пробиотическим действием. Для этого недостаточно просто наличия живых бактерий – важно, чтобы их польза для здоровья была подтверждена, – сказала собеседница СМИ.

Среди наиболее доступных вариантов – кефир. Для его приготовления берут бактерии и дрожжи, и обычно живые культуры остаются в готовом напитке. А ещё с ним можно получить белок и кальций, объяснила Чаевская.

По её словам, в квашеной капусте тоже могут сохраняться активные молочнокислые микроорганизмы. Кроме того, капуста богата клетчаткой. При этом специалист напомнила: соли в такой закуске нередко немало, а нагревание способно лишить живые бактерии активности.

В комбуче есть бактерии и дрожжи, но их состав меняется в зависимости от того, как приготовлен напиток. Пока убедительных данных о его пользе для кишечника не хватает. Также важно обращать внимание на количество сахара и кислотность, а если готовите комбучу дома – соблюдать гигиену.

Как отметила эксперт, ферментированные продукты вполне могут стать полезной частью питания. Но то, как они повлияют на здоровье ЖКТ, определяется их составом и микроорганизмами, которые в них присутствуют.