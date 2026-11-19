Когда человек редко принимает душ, он рискует столкнуться с кандидозом и дерматофитией. Об этом NEWS.ru рассказала биолог Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения. Чтобы кожа оставалась здоровой, специалист посоветовала мыться каждый день.

– Многие воспринимают отсутствие душа как вопрос эстетики, но на самом деле речь идет о здоровье кожи. На нас живут миллиарды бактерий. Когда мы не смываем пот, кожное сало и омертвевшие клетки, создается идеальная питательная среда. Полезные бактерии вытесняются патогенными, что приводит к воспалениям и прыщам, – сказала медик.

Она добавила, что грибкам тоже по душе тепло и влажность, так что скопление влаги в кожных складках открывает дорогу дерматофитиям и кандидозу.

По словам биолога, неприятный запах возникает, когда кожное сало окисляется. Этот процесс также способен вызвать раздражение кожи и контактный дерматит.

Как понять, насколько часто стоит принимать душ? Мыться раз в неделю мало, если вы много двигаетесь, потеете, живете там, где жарко, или у вас жирная кожа. Универсального графика здесь нет, отметила эксперт. За основу можно взять ежедневный душ: он помогает держать численность бактерий под контролем. При сухой коже допустимо мыться через день, чтобы сохранить защитный липидный слой. А вот жирная кожа требует более частого мытья.

Однако даже регулярный поход в душ может обернуться проблемами, если неправильно выбрать температуру воды. После горячего душа или ванны иногда вместо приятного расслабления появляются слабость, головокружение и темнота в глазах. Иногда человек даже может потерять сознание и получить травму при падении. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Мартынова объяснила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", как организм реагирует на горячую воду, и назвала категории людей, которым стоит соблюдать особую осторожность.