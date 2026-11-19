К концу года цены на электронику и одежду могут вырасти, рассказал NEWS.ru экономист Андрей Бархота. Он объяснил, что техника рискует стать дороже из-за удорожания комплектующих и появления нового технологического сбора.

– В наибольшей степени к концу 2026 года может подорожать электроника, потому что наблюдается глобальное повышение цен на полупроводниковые элементы, микросхемы и чипы. С другой стороны – существует новый технологический сбор. Он может параметрически увеличивать затраты и стоимость товаров, – отметил эксперт.

Поэтому к покупке компьютеров, смартфонов, ноутбуков и другой подобной техники стоит присмотреться до наступления 2027 года.

Не исключен и рост цен на одежду: на него могут повлиять изменения в логистике и усиление монопольной концентрации отдельных производителей. Прежде всего речь идет о верхней одежде и вещах с содержанием хлопка и полиэстерового волокна, пояснил Бархота.

С продуктами, по оценке экономиста, картина будет разной: стоимость некоторых категорий может остаться на прежнем уровне, а другие заметно подорожают. Например, крупы вполне могут удержаться в нынешней цене до середины 2027 года, а вот овощи и фрукты – ощутимо подорожать.