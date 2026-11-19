Нехватка витамина D способна плохо сказаться на репродуктивном здоровье мужчин. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала заведующая поликлиникой № 2 "Военный городок" Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Ревкова. Она пояснила, что без этого вещества кальций и фосфор не могут нормально усваиваться. Без витамина D невозможно полноценное формирование и поддержание костной ткани, кроме того, он задействован в работе иммунной системы и мышц.

– Но интерес исследователей к этому витамину связан и с мужской репродуктивной функцией. Его рецепторы обнаруживаются в различных тканях организма. Ученые изучают возможное участие витамина в регуляции гормонального обмена и процессах сперматогенеза. Некоторые наблюдательные исследования выявляли связь между низким уровнем вещества и снижением концентрации тестостерона, – сказала врач.

Но такая связь, по словам медика, сама по себе не означает, что гормональные изменения вызваны именно нехваткой витамина.

Получать витамин D можно из жирной морской рыбы, яичного желтка и печени отдельных видов рыб. Еще один его источник – выработка в коже под действием ультрафиолетовых лучей.

Как рассказала ранее диетолог Сэм Сигел, отличный источник витамина D – это лосось. Употребление этой рыбы на ужин может способствовать более крепкому сну благодаря сочетанию полезных веществ и триптофана, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Real Simple.