Археологи обнаружили в пределах Шестаковского комплекса в Кемеровской области самый крупный янтарь из всех ранее найденных в России древнейших янтарей. Его возраст – около 100 млн лет, предыдущий рекорд принадлежал камню, найденному в том же районе в 2025 году, сообщил ТАСС начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

По итогам полевых исследований 2025 года на территории "Янтарной горки" был найден янтарь, который на тот момент стал самым древнейшим в России. Более молодой янтарь возрастом около 40 млн лет находится в Калининградской области.

– Найден самый крупный за все время раскопок в России кусок янтаря размером четыре сантиметра из верхнемеловых отложений с датировкой 100–110 млн лет из местонахождения – "Янтарная горка" и "Кубаевская терраса", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, это ископаемая "окаменелая" смола хвойных растений. По факту "Шестаковский янтарь" – один из самых древних янтарей на планете, старше только "Ливанский" возрастом около 130–135 млн лет.

Слободин отметил, что рядом был обнаружен ствол дерева.

– В основном, янтарь находят изолировано от продуцента – биологического источника происхождения, допустим дерева, которое выделяет эту смолу. <…> В этом году нам удалось привязать этот янтарь к конкретному дереву, ствол которого также представлен в Кузбасском краеведческом музее. Определили вид этого дерева по шишкам, рядом с ними были хвоя и чешуи шишек, – заявил учёный.

В дальнейшем палеоботаникам из Москвы предстоит найти в новом янтаре инклюзы (включения) с помощью электронного микроскопирования. Споры, пыльца, остатки растений, насекомых и даже тканей животных хорошо "запечатываются" в бескислородной среде. Их изучение позволит более детально описать растительный и животный мир того времени и найти новые данные об изменении климата и экосистем как в прошлом, так и в настоящем времени.

О наличии янтаря в данном районе было известно с 30-х годов прошлого века, ученые заинтересовались "Янтарной горкой" и начали её изучать только сейчас. В следующем году планируют продолжить работы в других местах возле Шестаковского местонахождения, в частности на участке "Антибес". Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века. За 60 лет там были найдены остатки различных динозавров – от мелких хищников до 30-метровых зауропод, а также пситтакозавра сибирского, обитавшего на этой территории 120 млн лет назад.