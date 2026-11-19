В Кемерове на следующей неделе пройдут плановые отключения электроэнергии. Из-за ремонтных и технологических работ на сетях без света временно останутся жители нескольких улиц.

В СКЭК опубликовали график отключений.

23 ноября, с 13:30 до 16:00:

– пр. Октябрьский, 30б.

24 ноября, с 13:30 до 16:00:

– ул. Мичурина, 58 и 58, корпус 3.

23 и 24 ноября, с 09:00 до 16:00:

– ул. Пригородная, дома с № 1 по № 39а.

25 и 26 ноября, с 09:00 до 16:00:

– ул. Суворова, 52 и 55.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временному отключению электричества. В СКЭК также предупредили, что график может измениться: в зависимости от погодных условий ремонтные работы могут перенести или отменить.

Напомним, на этой неделе жителей областного центра тоже предупреждали о возможном отключении света.