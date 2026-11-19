Кемеровчан предупредили о временных отключениях электроэнергии на следующей неделе. СКЭК опубликовал список адресов.
В Кемерове на следующей неделе пройдут плановые отключения электроэнергии. Из-за ремонтных и технологических работ на сетях без света временно останутся жители нескольких улиц.
В СКЭК опубликовали график отключений.
23 ноября, с 13:30 до 16:00:
– пр. Октябрьский, 30б.
24 ноября, с 13:30 до 16:00:
– ул. Мичурина, 58 и 58, корпус 3.
23 и 24 ноября, с 09:00 до 16:00:
– ул. Пригородная, дома с № 1 по № 39а.
25 и 26 ноября, с 09:00 до 16:00:
– ул. Суворова, 52 и 55.
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временному отключению электричества. В СКЭК также предупредили, что график может измениться: в зависимости от погодных условий ремонтные работы могут перенести или отменить.
Напомним, на этой неделе жителей областного центра тоже предупреждали о возможном отключении света.