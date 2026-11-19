Восьмерым кузбасским фермерам помогли обновить парки техники и поголовье скота. По итогам конкурсного отбора восемь хозяйств получили субсидии на общую сумму 34,3 миллиона рублей. Эти деньги пошли на возмещение затрат: аграрии смогли вернуть до 60% от того, что потратили на закупку оборудования и животных.

Средства распределили между хозяйствами из Ижморского, Юргинского, Промышленновского, Гурьевского, Новокузнецкого и Крапивинского муниципальных округов. На что ушли деньги? На три зерноуборочных комбайна, две зерносушилки, один трактор, шесть различных единиц оборудования и 13 голов скота.

Фермеры остаются одной из самых уязвимых категорий бизнеса, особенно в текущей экономической ситуации. Именно поэтому власти региона проводят конкурсные отборы, чтобы помочь небольшим хозяйствам не закрыться и продолжать кормить область.

– Фермерские хозяйства вносят важный вклад в укрепление агропромышленного комплекса и диверсификацию экономики Кузбасса. Они обеспечивают жителей качественной сельхозпродукцией местного производства, создают дополнительные рабочие места в сельских территориях, – отметили в администрации правительства Кузбасса.

Эти вложения должны помочь аграриям не только сохранить рабочие места в селах, но и увеличить объемы качественной местной продукции, которая попадет на столы кузбассовцев.