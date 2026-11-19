Пенсия может быть ниже положенной из-за пропущенных периодов работы, заработка, который не включили в расчет, и неверных пенсионных коэффициентов. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил Алексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

В первую очередь эксперт посоветовал проверить стаж до 2002 года, а также специальный стаж, дающий право выйти на пенсию досрочно. По его словам, ошибки в фамилии, как правило, сами по себе не снижают размер выплаты, однако из-за них бывает сложнее подтвердить отдельные периоды работы.

– Начать проверку стоит с выписки из индивидуального лицевого счета на "Госуслугах". Ее необходимо сопоставить с трудовой книжкой и другими документами: все ли места работы отражены и совпадают ли даты. Один из возможных случаев – несколько лет работы в 1990-е есть в трудовой книжке, но отсутствуют в сведениях СФР. После подтверждения периода пенсионные права могут пересмотреть, – пояснил Денисов.

Отдельно стоит разобраться с заработком до 2002 года: иногда справка из архива помогает подтвердить период, который выгоднее взять для расчета. Насколько вырастет выплата, зависит от особенностей учета зарплаты и стажа в конкретном пенсионном деле, отметил эксперт.

Если организация уже закрылась, за документами нужно обращаться к ее правопреемнику либо в архив. Подтвердить работу помогут, в частности, приказы о приеме и увольнении, справки о зарплате и другие сведения. Когда фонд упустил информацию, которая у него уже была, недоплаченные деньги могут вернуть за весь период, без ограничения по сроку, обратил внимание собеседник СМИ.

При этом эксперт предложил не путать ошибку фонда с ситуацией, когда дополнительные документы подали позже. Если пенсионер спустя время сам принес новые подтверждения, по общему правилу выплату пересчитывают с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Так что найденный старый стаж еще не означает, что деньги доплатят за все прошедшие годы, отметил Денисов. Как он объяснил, сначала необходимо выяснить, какими данными располагали при назначении пенсии и по какой причине их не включили в расчет.

Ранее финансист Ирина Абанина отметила, что при расчете пенсионного стажа в 2026 году учитывают не только трудовую деятельность. Среди возможных периодов – армейская служба, время на больничном, а иногда и учеба. О том, что именно учитывают при расчете пенсии, эксперт рассказала в беседе с URA.RU.