Сегодня, 19 ноября, жителей Таштагола ждёт временное отключение отопления и горячей воды.

– На сетях теплоснабжения необходимо провести работы для устранения аварийной ситуации, – сообщает администрация Таштагольского округа.

Отключение запланировано с 12:00 до 17:00. Без тепла и горячего водоснабжения останутся жилые дома, образовательные учреждения и другие объекты.

В список адресов попали многоквартирные дома на улицах Ноградской, Поспелова и Нестерова. В частности, без отопления и горячей воды останутся дома № 3, 4, 5, 6 и 8 на Ноградской; № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21 и 27 на Поспелова; № 26 и 28 на Нестерова.

Также ограничения затронут детские сады № 8, 11 и 12, школу № 9, больничный городок на улице Нестерова, Таштагольский техникум, школу бокса, ПАТП на Поспелова, 5, и административное здание по адресу Поспелова, 5а.

В администрации округа принесли извинения за временные неудобства и подчеркнули, что ремонт необходим для обеспечения безопасной работы системы теплоснабжения в зимний период.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как жители другого кузбасского округа остались без отопления с самого утра.