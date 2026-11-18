Ежедневная укладка может превратиться в настоящее испытание: фен, расчёска, стайлинг и попытки усмирить непослушные пряди. Но есть стрижки, с которыми наводить красоту по утрам гораздо проще. Некоторые из них достаточно слегка увлажнить, другим понадобится всего несколько минут с феном. Какие хитрости помогут сэкономить время и не стоять часами перед зеркалом, журналисту VSE42.RU рассказала профессиональный парикмахер-стилист Анастасия Окулова.

Один из самых удобных вариантов – стрижки для кудрявых волос. По словам эксперта, правильно подобранная форма позволяет локонам сохранять привлекательный вид даже без ежедневной полноценной укладки.

– Все стрижки для кудрявых волос держат форму самостоятельно. Например, вы проснулись утром, а волосы выглядят пушащимися. Надо увлажнить их водой или спреем с морской солью и пригладить пушистость руками. Причёска будет выглядеть свежей, а завиток – очерченным. До следующего мытья стрижка не меняет форму, – объяснила специалист.

Ещё один вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на причёску, – одноуровневая стрижка на среднюю длину без чёлки. Она не требует сложных манипуляций и подходит тем, кто предпочитает аккуратный, но естественный вид волос.

– При ней достаточно просушить волосы перекрёстными движениями, и она будет выглядеть свежеподстриженной, – отметила стилист.

Тем, кто любит более короткие и выразительные причёски, эксперт советует обратить внимание на стрижки, выполненные в английской технике. Среди примеров – градуированный боб, пикси и короткая стрижка с короткой чёлкой.

Их главное преимущество – простота укладки. Волосы достаточно сушить феном по форме стрижки, направляя поток воздуха перекрёстными движениями. При этом не нужно долго вытягивать каждую прядь или добиваться идеальной гладкости.

– На укладку требуется от 7 до 10 минут. С помощью стайлинга мы задаём текстуру, подчёркиваем её. Стрижка выглядит современно и стильно, – подытожила Анастасия Окулова.

Напомним, ранее парикмахер-стилист рассказала, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами.