Жительница Кузбасса оставила в соцсетях губернатора Ильи Середюка отзыв об отдыхе на горнолыжном курорте.

Женщина рассказала, что сама была в Шерегеше лишь однажды на экскурсии, там она познакомилась со сноубордисткой из Москвы и расспросила её о впечатлениях. По словам собеседницы, больше всего ей понравились снег и трассы – их она назвала лучшими в России. Однако всё впечатление сильно испортил уровень сервиса.

– Но вот сервис убивает всё. Цена и качество – между ними огромная пропасть. Она очень разочарована. За те деньги, которые они с парнем потратили, легко можно было отдохнуть в Австрии, и это не фигура речи, – написала женщина.

В частности, москвичка рассказала о прогнивших полах в домиках и плохой сантехнике. По её мнению, сервис на курорте заметно уступает даже Сочи, а цены при этом остаются очень высокими.

Сама автор комментария тоже поделилась впечатлениями от поездки. Ей понравилась ферма альпак и виды с высоты на природу. Отдельно женщина возмутилась стоимостью чая: за маленькую чашку кипятка с небольшим количеством заварки без сахара она заплатила 350 рублей. При этом кафе находилось в обычной кирпичной пятиэтажке.

– Честно, от курорта всероссийского масштаба ожидала немного большего, – подытожила она.

В Министерстве туризма Кузбасса отреагировали на отзыв. Там поблагодарили за замечания и отметили, что Шерегеш продолжает развиваться: расширяется номерной фонд, появляются модульные объекты размещения и классифицированные гостевые дома.

– Уже сейчас на курорте можно подобрать отдых под разный бюджет: от недорогих хостелов и гостевых домов до гостиниц уровня 5 звезд, – подчеркнули в ведомстве.

В Минтуре также напомнили, что жителям Кузбасса старше 18 лет доступна программа лояльности, позволяющая получать кешбэк от 20% за проживание, питание, прокат, ски-пассы и другие услуги. Для участия необходима постоянная или временная регистрация в регионе и подключение через портал "Госуслуги Кузбасса".

Напомним, ранее Шерегеш признали лучшим горнолыжным курортом страны. На открытие сезона там готовят карнавальный спуск и концерт Олега Газманова.