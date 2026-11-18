Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал в своих соцсетях о том, какие улицы планируют отремонтировать в следующем году.

По словам главы города, подрядчик для нескольких объектов уже определён. Работы начнут с Притомского проспекта. Также отремонтируют улицу Двужильного – на участке от Баумана до Молодёжного. Кроме того, завершат обновление Веры Волошиной: в порядок приведут последний участок от Двужильного до Дружбы.

– С перечнем остальных объектов определяемся. Грамотно расставить приоритеты – особенно важно, – отметил Анисимов.

Тем временем мэр подвёл итоги дорожного сезона 2026 года. За это время в Кемерове обновили более 18 километров дорожного покрытия.

В числе отремонтированных объектов – Логовое шоссе, улицы Нахимова, Веры Волошиной и Угловая, участок Кирова от Кузнецкого до Островского, проезд Притомского проспекта и выезд от улицы Марата в сторону Новосибирска.

Ещё несколько участков привели в порядок благодаря дополнительным средствам, оставленным в городском бюджете по решению губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Это отрезки улиц Сибиряков-Гвардейцев, Марковцева и Ленинградского, объездная дорога на ФПК, улицы Крутая, Бийская и Алтайская в районе Геологоразведки, а также участки Телецентра и Невьянской.

Кроме того, вдоль улиц Химиков и Строителей возле торгового центра "Лето-Сити" установили новый бортовой камень.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе появилось 89 км новых дорог.