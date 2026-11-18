С появлением цифрового рубля возникло немало вопросов: например, может ли работодатель без согласия сотрудника перевести его зарплату в такой формат. В разговоре с Сиб.фм адвокат Алексей Белоус пояснил, что получать оплату труда цифровыми рублями можно по желанию, но никак не в обязательном порядке. При этом для перехода нужно соблюсти несколько условий.

Как рассказал юрист, прежде всего стороны должны договориться о порядке выплат, а у работодателя должна быть техническая возможность их проводить. Требования, по которому всем сотрудникам пришлось бы открывать счёт цифрового рубля или принимать зарплату в таком виде, нет.

Для бизнеса действует похожий принцип: одного заявления работника недостаточно, чтобы обязать компанию перечислять деньги на счёт цифрового рубля.

По статье 131 Трудового кодекса Российской Федерации зарплата выплачивается в рублях, а статья 140 Гражданского кодекса Российской Федерации причисляет платежи цифровыми рублями к безналичным расчётам. То есть использование цифрового рубля само по себе не превращает зарплату в неденежную выплату. При этом в статье 136 Трудового кодекса сказано, что зарплату выдают по месту работы или перечисляют в выбранную сотрудником кредитную организацию на условиях трудового либо коллективного договора.

– Право выбрать банк для зарплаты и возможность согласовать выплату на счёт цифрового рубля – разные вопросы: этот счёт ведёт Банк России, а банк предоставляет доступ к платформе, – объяснил Белоус.

Адвокат также обратил внимание, что требование к отдельным продавцам принимать цифровые рубли вводят постепенно, и относится оно именно к оплате покупок. Обязанности получать зарплату в цифровых рублях у сотрудников из-за этого не возникает, передает Om1 Новосибирск.