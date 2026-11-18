В Кузбассе официально завершился масштабный дорожный сезон. В нормативное состояние привели 89 километров дорожного полотна, а работы охватили 26 объектов по всему региону.

Приоритет при планировании ремонта отдавался не только крупным магистралям, но и улицам, по которым жители добираются до школ, поликлиник и работы.

– Уделяем внимание как основным трассам, так и улицам, по которым наши жители ездят до социальных объектов, – отметили областные власти.

География ремонта затронула ключевые направления:

Областные трассы: участки дорог Томск – Мариинск, Белово – Коновалово – Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево, дорога на подъезде к пгт Мундыбаш и часть трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга.

Новокузнецк: здесь обновили 12 объектов, в том числе участки улиц Народная и Куйбышева.

Кемерово: работы завершили на семи объектах. В порядок привели участки Логового шоссе, ул. В. Волошиной, ул. Нахимова и дороги от улицы Марата в направлении Новосибирска.

Финансирование работ превысило 4,1 млрд рублей, из которых более 3,4 млрд – средства федерального бюджета. Это позволило увеличить объемы: если в прошлом году обновили 81 километр, то в этом – 89. На отдельных участках восстановили посадочные площадки для пассажиров и нанесли разметку.

Масштабные работы велись не только на ключевых развязках, но и на других участках области. Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что дорожники досрочно закрыли строительный сезон на федеральных мостах.