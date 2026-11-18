Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья в беседе с NEWS.ru раскрыла пользу оливкового масла для женского здоровья. Если добавить этот продукт в меню, то женское либидо может повыситься. А авокадо, отметила врач, полезно для профилактики сердечно-сосудистых нарушений.

– Авокадо обеспечивает организм клетчаткой, калием и витамином E, а оливковое масло первого холодного отжима содержит полифенолы. Эти продукты объединяет содержание мононенасыщенных жирных кислот. Они помогают улучшать качество жирового состава рациона. Это важно для контроля уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых нарушений, – объяснила Закирова.

Также врач напомнила, что оливковое масло занимает важное место в средиземноморском питании. Именно такой подход к рациону исследуют в научных работах о женской репродуктивной функции.