Инжир, который также называют фигой, представляет собой не фрукт и не ягоду, а соплодие – несколько сросшихся плодов, которые выглядят как один. О полезных свойствах этого тропического угощения напомнил Роспотребнадзор Красноярска.

В составе инжира – витамины группы B: B1 улучшает нервную проводимость, B2 поддерживает нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, а B6 участвует в метаболизме, иммунитете и синтезе эритроцитов. Витамин K необходим для костной ткани и свёртывания крови. Клетчатка нормализует микрофлору и моторику кишечника. Среди микроэлементов – калий и магний, поддерживающие мышцы и кислотно-щелочной баланс, а также медь, участвующая в синтезе коллагена и клеток крови.

Кроме того, инжир способствует понижению давления. Дневная норма – около 100 г, то есть 2–3 свежих плода. Об этом пишет sibnovosti.ru.