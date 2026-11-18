Победителем стал москвич Василий – юрист, увлечённый шахматист. Его выигрыш в лотерее "Накопительная 8" составил 29 494 028 рублей. Как отметили в пресс-службе "Национальной лотереи", накануне мужчина читал роман Достоевского "Игрок", а вскоре сам стал обладателем многомиллионного выигрыша.

При выборе чисел Василий не искал особых знаков и не полагался на приметы – он предпочёл случайную комбинацию.

Основную часть денег победитель намерен сохранить и расходовать постепенно и обдуманно. Квартира и автомобиль у него уже есть, ребёнок вырос и учится в аспирантуре, поэтому кардинально менять жизнь мужчина не планирует и необходимости в срочных крупных тратах не видит.

Часть выигрыша Василий хочет направить на благотворительность – поддержать детей, нуждающихся в помощи, и собачьи приюты. Об этом пишет РИА "Новости".