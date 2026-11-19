Детям – мультфильмы и киноновинки, папе – любимую старую комедию, а маме – детективный сериал. В "Большом ТВ" от Goodline – Гудлайн тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов – каждый найдет что посмотреть. Давайте заглянем в жизнь одной семьи из Кузбасса и посмотрим, почему приставка – это отличное решение для любого современного телевизора.
Что смотрит ваш ребенок?
Дочь возвращается из школы раньше всех. Садиться за домашние задания пока не хочется, надо еще перекусить, отдохнуть… и сделать это приятнее всего с мультфильмом.
Она сама включает приставку "Большое ТВ" и попадает в детский профиль – здесь лежит только безопасный контент, а выход защищён паролем. Никаких сюрпризов и спокойствие для всей семьи.
Найти кино, а не приключения на свой компьютер
Следом приходит сын. В школе обсуждали новый фильм – нужно посмотреть его раньше, чем кто-нибудь выдаст концовку.
Только без сайтов с тремя кнопками "Смотреть", всплывающими баннерами и предложением скачать непонятный плеер. Он открывает каталог "Большого ТВ" и ищет фильм там – быстро, по первому слову названия. Понятный путь к кино без вредоносных ссылок.
Папа, ты кино выбираешь или в телефоне сидишь?
Вечером начинается семейный кастинг фильмов. Папа предлагает старую комедию, сын – свежую новинку, мама присматривается к мелодраме. Выбор действительно большой: есть и бессмертная классика, и постоянно пополняемый раздел новинок, и подборки по жанрам.
Папа листает варианты на смартфоне в приложении "Goodline Город". Наконец выбирают из подборки в 4К с картинкой, ради которой хочется устроиться поближе к экрану. Один клик – и фильм уже на телевизоре. Остальные варианты отправляются в избранное – посмотрят их позже.
Самое интересное – без рекламы
Дом затихает. Теперь мамино время – сегодня утром в приложении "Goodline Город" пришло уведомление о новой серии.
Герои наконец готовы раскрыть главную тайну – и никакая реклама не вклинивается в разговор. Фильмы и сериалы в каталоге идут без рекламных пауз, можно просто смотреть и отдыхать.
ГУД КВИЗ для всей семьи
Каждый месяц на приставке "Большое ТВ" выходит новый выпуск ГУД КВИЗ – викторины о кино и сериалах. Семья собирается у телевизора, и спустя пару вопросов становится ясно: неважно, кто угадал правильный ответ, ведь прямо сейчас рождается еще одно общее воспоминание.
"Большое ТВ" – приставка, которая превращает обычный телевизор в центр семейных развлечений. Узнайте больше и оставьте заявку на подключение по ссылке.
Реклама.
Рекламодатель: ООО "Е-Лайт-Телеком"