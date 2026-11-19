Детям – мультфильмы и киноновинки, папе – любимую старую комедию, а маме – детективный сериал. В "Большом ТВ" от Goodline – Гудлайн тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов – каждый найдет что посмотреть. Давайте заглянем в жизнь одной семьи из Кузбасса и посмотрим, почему приставка – это отличное решение для любого современного телевизора.

Что смотрит ваш ребенок?

Дочь возвращается из школы раньше всех. Садиться за домашние задания пока не хочется, надо еще перекусить, отдохнуть… и сделать это приятнее всего с мультфильмом.

Она сама включает приставку "Большое ТВ" и попадает в детский профиль – здесь лежит только безопасный контент, а выход защищён паролем. Никаких сюрпризов и спокойствие для всей семьи.