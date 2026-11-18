В Кемерове перед судом предстанет мужчина с очень специфичным аппетитом. Следователи полиции "Кировский" передали в суд дело 39-летнего местного жителя, который ради 800 пачек сигарет и 40 шоколадных батончиков вооружился топором.

Ночная вылазка произошла в августе. В дежурную часть поступил сигнал тревоги из одного из городских магазинов. Сотрудники уголовного розыска прибыли на место и задержали злоумышленника, который ещё не успел покинуть территорию.

Как установили следователи, мужчина действовал по классике жанра, но с размахом. В ночное время он взял топор, разбил им окно и проник внутрь. На полках его ждали 800 пачек сигарет и 40 шоколадных батончиков. Общий ущерб для торговой точки составил около 160 000 рублей.

– После того, как сработала система оповещения, злоумышленник попытался скрыться, однако не успел, так как был задержан полицейскими, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Теперь любителю никотина и сладкого грозит до пяти лет лишения свободы.