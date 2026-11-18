С 1 апреля 2027 года семьи в России могут столкнуться с отказом в едином пособии на детей из-за денег, поступивших на банковские счета, – даже если к заработку эти суммы не относятся. В расчет рискуют попасть помощь родственников, возвращенные долги и даже кешбэк с покупок, рассказала Сазонова в беседе с изданием "Газета.Ru".

По предложению Минтруда при решении о выплате будут смотреть не только на официальный доход семьи, но и на поступления по ее банковским счетам. Если за расчетный период на них придет больше двух годовых доходов семьи, в пособии смогут отказать. Так, для семьи, зарабатывающей 600 тыс. рублей в год, предельная сумма поступлений составит 1,2 млн рублей. Такие правила уже применяют в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. С апреля 2027 года их собираются ввести по всей России.

В расчет планируют не включать переводы внутри семьи, деньги по кредитам, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества, подтвержденные документами. Но с помощью от бабушек, дедушек, тетей и других родственников ситуация иная: если при назначении пособия их не относят к составу семьи, переведенные ими суммы будут учитывать.

– Проблема в том, что новые правила фактически приравнивают движение денег по счетам к показателю обеспеченности семьи, при этом далеко не каждое поступление означает, что семья стала богаче. Например, человек мог дать знакомому деньги в долг, а спустя несколько месяцев получить их обратно: оборот по счету вырос, и если из-за этого будет превышен установленный лимит, семья рискует остаться без пособия, – пояснила Сазонова.

Как отметила эксперт, похожая ситуация возможна с деньгами, возвращенными за покупки, и с начисленным кешбэком. Социальный фонд России уже подтвердил: в регионах, где новые правила работают, эти операции включают в оценку оборотов по счетам. Возврат долга тоже пока остается в расчете, даже когда его можно подтвердить документами.

Открытым остается и вопрос со счетами несовершеннолетних и общими счетами супругов. Например, родственники могут отправить ребенку денежный подарок, но будут ли для таких переводов отдельные исключения, пока непонятно.

Основная опасность в том, что семье, которая ничего не нарушала, придется объяснять происхождение средств уже после отказа в пособии. А процедура обжалования с учетом новых критериев пока проработана недостаточно, отметила эксперт. По ее мнению, нужно дать людям возможность пояснить поступления и предусмотреть понятный порядок пересмотра ошибочных решений.