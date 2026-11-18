За сутки в Иркутске выпало 8 мм осадков, а снежный покров вырос до 19 см – на 11 см выше нормы. Режим повышенной готовности в регионе поручил ввести губернатор Игорь Кобзев, следить за обстановкой будет первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Андреевич Колесов.

На федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в Шелеховском и Слюдянском районах – на участке с 45-го по 100-й километр – с 07:20 ограничивали движение грузового и общественного транспорта. Спустя четыре часа, в 11:30, ограничение сняли. Всего на расчистке федеральных трасс в области работали 133 единицы техники.

Снегоуборочная техника задействована в Иркутском, Ангарском, Усольском, Черемховском, Зиминском, Заларинском, Балаганском, Братском, Шелеховском, Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Нижнеилимском, Ольхонском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Качугском, Усть-Илимском и Эхирит-Булагатском районах. За минувшие сутки израсходовали 1187,35 тонны противогололёдного материала, причём 307 тонн – за ночь.

В Иркутске улицы, тротуары и остановки расчищают около 200 человек и 70 единиц техники. После утреннего часа пик на места вышло больше работников и машин.

Синоптики обещают снег до конца недели. Водителей просят без необходимости не выезжать в снегопад, а в пути соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины там, где работает спецтехника. Об этом пишет sibnovosti.ru.