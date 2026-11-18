В Ленинском районном суде Кемерова началось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по концертной работе Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. Чиновницу обвиняют в серии взяток, которые она получала на протяжении четырех лет.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемая регулярно получала денежные вознаграждения в значительном размере. Платой за эти деньги было "крышевание" и создание тепличных условий для конкретных подрядчиков. Взамен чиновница обещала беспрепятственное заключение договоров на проведение концертов, спектаклей и других мероприятий в стенах Филармонии.

Квалификация обвинения серьезная: ч. 2 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

– В ноябре 2025 года судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В первый день процесса, 17 ноября 2026 года, суд приступил к формальному рассмотрению материалов. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, подробности и итоговый приговор будут опубликованы позднее.