В Кемерове середина ноября выдалась без привычного снежного пейзажа, но город уже вовсю готовят к зимним праздникам. Правда, на этот раз новогодняя суета совпала с совсем не зимними заботами: пока одни устанавливают ёлку, другие тщательно убирают опавшую осеннюю листву.

Забавное соседство заметила постоянная читательница редакции VSE42.RU. Сегодня, 18 ноября, она рассказала, что провожала ребёнка в школу и увидела, как коммунальщики основательно собирают листья. А буквально в паре шагов от них на площади уже идёт подготовка к главному зимнему празднику.

– Сейчас ребёнка в школу повела, а тут под конец ноября листву убирают. Причём так основательно. Это ещё смешно, потому что два шага буквально проходишь от этого места, а тут ёлку устанавливают и украшения новогодние, – поделилась кемеровчанка.

В итоге на одной улице встретились сразу два сезона. И всё это без снега, который обычно к середине ноября уже успевает напомнить о приближении зимы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала об аномальной погоде в Кузбассе этой осенью – синоптики рассказали, что происходит.