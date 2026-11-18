О новых правилах для работников пищевых производств сообщает РИА "Новости". Речь идёт о проекте санитарных требований, который подготовил Роспотребнадзор: документ касается внешнего вида персонала предприятий, выпускающих готовую пищу, и предусматривает ограничения на использование косметики и ношение украшений. Как отмечается, проект направлен на утверждение строгих требований к внешнему виду сотрудников пищевых производств.

Согласно документу, работникам предстоит отказаться от накладных ресниц, страз и прочих легко отделяющихся косметических элементов. Волосы потребуется полностью убирать под головной убор, а бороду – закрывать набородником либо аналогичной санитарной одеждой.

Отдельные нормы касаются рук: ногти должны быть коротко острижены, без заусенцев, лак и наращивание не допускаются.

Помимо этого, новые правила исключают ношение любых аксессуаров – колец, серёг, браслетов, бус, брошей и заколок. Под запрет подпадают и предметы, имеющие религиозное значение.