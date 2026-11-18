Светлана Куницына, модель и телеведущая, скончалась 16 ноября. Плановое хирургическое вмешательство проходило в центре имени Бакулева, однако врачи не смогли спасти пациентку.

– Да, к сожалению, ее больше нет с нами, у нее была плановая операция на открытом сердце в хирургии имени Бакулева, не смогли спасти, – рассказал коллега Куницыной Павел Лобков в беседе с РИА "Новости".

Куницына получила образование на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х она сотрудничала с модельером Вячеславом Зайцевым в качестве модели. В 1987 году участвовала в организации показа молодёжной моды в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту – тогда дефиле манекенщиц объединили с выступлениями художников и музыкантов.

В 2000-е Куницына вошла в число самых заметных российских тележурналистов, освещавших моду. Зрителям она запомнилась авторскими проектами "Искусство высокой моды" и "Шинель #5", а также работой обозревателя в программе "Намедни" на НТВ.