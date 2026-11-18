Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев рассказал россиянам, на какие выплаты можно рассчитывать при сокращении.
Как рассказал эксперт, если сокращение оформлено официально, у сотрудника есть время найти новое место и право на положенные по закону выплаты. Предупредить каждого работника нужно лично и под подпись не позднее чем за два месяца до увольнения. Подпись подтверждает, когда человек ознакомился с документом, так что лучше забрать свой экземпляр уведомления и сверить дату увольнения. Также до дня увольнения работодатель должен предлагать сотруднику все доступные вакансии в данной местности.
– Для работников государственных и муниципальных учреждений по трудовому договору действует общая схема ТК РФ. Государственные гражданские служащие получают специальную компенсацию в размере четырехмесячного денежного содержания, – передает слова Хрулева издание "Газета.Ru".
Кого закон запрещает сокращать:
- Беременных женщин.
- Женщин с детьми до 3 лет.
- Одиноких матерей с детьми до 16 лет (или детьми-инвалидами до 18 лет).
Что обязаны выплатить в день увольнения:
- Зарплату за отработанное время.
- Компенсацию за все неиспользованные отпуска.
- Выходное пособие в размере одного среднего заработка.
Выплаты после увольнения:
Если новая работа не найдена за месяц, бывший работодатель оплачивает второй месяц. Заявление на эту выплату нужно подать в течение 15 рабочих дней после окончания второго месяца.
Альтернативные варианты увольнения:
- Досрочный уход по сокращению. Можно уйти до истечения двух месяцев по письменному согласию. Работодатель выплатит средний заработок за оставшиеся дни плюс все стандартные пособия.
- Уход по соглашению сторон. Если работодатель просит уйти добровольно, в соглашении нужно обязательно зафиксировать сумму компенсации, дату увольнения и точный срок расчета.