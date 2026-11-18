Как рассказал эксперт, если сокращение оформлено официально, у сотрудника есть время найти новое место и право на положенные по закону выплаты. Предупредить каждого работника нужно лично и под подпись не позднее чем за два месяца до увольнения. Подпись подтверждает, когда человек ознакомился с документом, так что лучше забрать свой экземпляр уведомления и сверить дату увольнения. Также до дня увольнения работодатель должен предлагать сотруднику все доступные вакансии в данной местности.

– Для работников государственных и муниципальных учреждений по трудовому договору действует общая схема ТК РФ. Государственные гражданские служащие получают специальную компенсацию в размере четырехмесячного денежного содержания, – передает слова Хрулева издание "Газета.Ru".

Кого закон запрещает сокращать:

Беременных женщин.

Женщин с детьми до 3 лет.

Одиноких матерей с детьми до 16 лет (или детьми-инвалидами до 18 лет).

Что обязаны выплатить в день увольнения:

Зарплату за отработанное время.

Компенсацию за все неиспользованные отпуска.

Выходное пособие в размере одного среднего заработка.

Выплаты после увольнения:

Если новая работа не найдена за месяц, бывший работодатель оплачивает второй месяц. Заявление на эту выплату нужно подать в течение 15 рабочих дней после окончания второго месяца.

Альтернативные варианты увольнения: