Размер выплаты рассчитывается как 40% среднего заработка за 12 календарных месяцев, предшествовавших отпуску по уходу, с учётом установленных ограничений.

Если организацию ликвидировали. Увольнение в период отпуска по уходу за ребёнком не лишает права на пособие – оно сохраняется, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. Это правило распространяется и на тех, кто досрочно вернулся к работе. Аналогичный порядок действует для мам, уволенных во время отпуска по беременности и родам. Если же трудовые отношения прекратились в период беременности, пособие назначается в фиксированном размере, а оценка нуждаемости не проводится.

Если причина увольнения иная. Тогда начинают действовать правила для неработающих родителей. При назначении выплаты учитываются доходы, имущество и причины отсутствия заработка, а среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. С 1 февраля 2026 года размер пособия составляет 10 669,64 рублей в месяц с учётом районного коэффициента.

Можно ли получать другие пособия. Неработающие родители обычно выбирают что-то одно: пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет или единое пособие. Исключение – увольнение из-за ликвидации организации во время беременности, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу: в этом случае при наличии права можно получать обе выплаты. При этом пособие по уходу не совмещается с пособием по безработице. Об этом пишет телеканал "Саратов 24".