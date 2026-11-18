Японский бренд UNIQLO зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказали в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
По данным сервиса, 12 ноября японская транснациональная компания Fast Retailing Co., Ltd. зарегистрировала знак UNIQLO Lifewear.
– Под брендом можно производить и продавать одежду и обувь, а также оказывать услуги пошива и ремонта, вести рекламную и бизнес-деятельность, организовывать выставки и торговые ярмарки, – рассказали представители сервиса.
В Rusprofile также напомнили, что даже на фоне санкций компания с рынка не ушла. Российское подразделение бренда появилось в 2009 году. Если в 2024 году его убыток составил 413,9 млн рублей, то за 2025 год UNIQLO в России заработал 14,5 млн рублей.