По словам Сонина, осенняя подготовка теплицы – важнейший этап: если оставить конструкцию без внимания после сбора урожая, в новом сезоне растения столкнутся с накопившимися за лето грибками, бактериями и вредителями. Грамотная обработка осенью, отмечает эксперт, гарантирует здоровье рассады и богатый урожай. Об этом он рассказал корреспонденту krsk.aif.ru.

Главная ошибка – закрытая теплица. Многие садоводы плотно закрывают её до весны сразу после уборки томатов или огурцов. В большинстве регионов России осень и весна сопровождаются плюсовыми температурами: если закрыть теплицу в солнечный день при +5 °C на улице, внутри воздух прогреется до +20 и даже +30 градусов. Образуется конденсат, вода стекает на деревянные брусья и металлические профили, провоцируя гниение, коррозию и плесень. Пока в теплице нет растений, двери и форточки должны оставаться открытыми – это правило действует осенью, зимой и весной. Так конструкция прослужит дольше, а патогенная микрофлора естественно вымерзнет.

Обработка каркаса и поверхностей. После удаления растительных остатков (ботву томатов и огурцов лучше сжечь, а не закладывать в компост) нужно обеззаразить саму конструкцию. Один из самых доступных способов – раствор на основе гипохлорита натрия, например "Белизна": 1 литр средства на 9 литров воды. Для равномерного покрытия эксперт советует использовать насосный опрыскиватель – он создаёт мелкодисперсную пыль, которая смывает застарелую грязь и проникает в микротрещины. Попадания раствора в грунт бояться не стоит: гипохлорит натрия летуч, быстро испаряется с поверхностей и не накапливается в земле в токсичных для растений концентрациях.

Дымовая шашка. Жидкий раствор не затечёт в каждую щель, стык поликарбоната и профиля или под резиновые уплотнители – эту задачу решает дымовая шашка, газообразное вещество которой проникает во все полости. Для теплиц с металлическим каркасом подходят только табачные шашки: серные выделяют газ, вызывающий мгновенную коррозию металла, и использовать их в таких конструкциях категорически нельзя. После активации шашки теплица должна оставаться плотно закрытой минимум на 24 часа, а лучше на 48 часов – входить внутрь раньше опасно для жизни из-за риска серьёзного отравления.

Инвентарь. Обеззараживать нужно и всё, с чем соприкасались растения. На шпагатах и тканевых лентах сохраняются споры фитофторы и других болезней: самый надёжный метод – кипячение в воде (100 °C) в течение 15–20 минут с последующей сушкой, альтернатива – замачивание в крепком растворе марганцовки или хлорсодержащем средстве. Если объём работ небольшой, проще купить новый шпагат. Деревянные опоры осматривают на предмет гниения и обрабатывают тем же раствором "Белизны", металлические – достаточно протереть. Секаторы, лопаты и тяпки очищают от земли и протирают спиртом или крепким раствором марганцовки, чтобы за зиму на них не проржавел металл и не размножились бактерии.