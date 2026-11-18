Зима в центре Кемерова официально оценена в 17 миллионов рублей. Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города заключило контракт на содержание парков, скверов и дорог в Центральном районе. Информация об этом появилась на портале "Госзакупки".

Подрядчику предстоит обслуживать утвержденный список зеленых зон. Работы разбиты на три этапа. Первый – полноценная зимняя страда с 1 декабря 2026 года по конец февраля 2027-го. Затем последуют два коротких весенних периода в марте, а окончательно контракт закроется только 31 мая 2027 года.

Стартовая цена торгов составляла более 17,1 миллиона, но по итогам аукциона сумма зафиксировалась на отметке 17 115 654 рубля. Это твердая цена, в которую уже заложены налоги и прибыль фирмы.

Следить за тем, чтобы подрядчик не просто рисовал отчеты, будут "Кемеровские автодороги" и "Дирекция развития городских территорий". Проверки будут регулярными, с составлением актов.

К исполнителю предъявили жесткие требования. Вся техника должна быть оснащена ГЛОНАССом, чтобы мэрия видела в реальном времени, где именно едет трактор. Подрядчик обязан сам фиксировать на фото каждый свой шаг и вести журнал работ. Если кто-то сломает лавочку или украдет елку в парке, компания должна сама это заметить, зафиксировать и за три дня доложить в мэрию.

Платит город из своего бюджета, причем деньги идут под казначейским сопровождением – каждый рубль на счету. Оплату фирма получит только по факту: сделал – принес акт – получил деньги в течение 10 дней. За халтуру или сорванные сроки предусмотрены штрафы и пени по Постановлению Правительства РФ № 1042.