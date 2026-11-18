Арбитражный суд Кемеровской области поддержал позицию регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Суд отказался рассматривать иск компании "Генпро", пытавшейся оспорить свое включение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

По данным ведомства, поводом для разбирательства стал муниципальный контракт на сумму более 34 миллионов рублей. Компания обязалась разработать проектную документацию по рекультивации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в одном из муниципальных округов Кузбасса и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Подрядчик отработал первый этап, получил за него деньги, но со вторым этапом не справился. Проектная документация дважды получила отрицательное заключение госэкспертизы.

– Заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке, – отметили в Кемеровском УФАС.

Комиссия Кемеровского УФАС установила факт умышленного уклонения подрядчика от надлежащего исполнения договора.

Не согласившись с черным списком, представители "Генпро" обратились в арбитраж, пытаясь признать решение антимонопольщиков незаконным. Однако Арбитражный суд Кемеровской области оставил исковое заявление фирмы без рассмотрения. Это решение фактически подтверждает законность санкций УФАС. Теперь компания "Генпро" официально числится в РНП, что закрывает ей доступ к большинству государственных и муниципальных закупок.