Стоимость продуктов для праздничных блюд выросла перед Новым годом. По подсчётам "Чек Индекса", главный новогодний салат – селёдка под шубой по классическому рецепту – в ноябре 2026 года обойдётся в 317 рублей, это на 7% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Анализ медианных цен с 1 по 14 ноября показал: подорожали все составляющие блюда. Лидер по росту – майонез (+8%). Сельдь, картофель и свёкла прибавили по 7%.



Раскладка по ингредиентам для классического рецепта:

солёная сельдь (350 г) – 117 рублей (+7%);

картофель (400 г) – 37 рублей (+7%);

свёкла (350 г) – 19 рублей (+7%);

морковь (200 г) – 17 рублей (+6%);

куриные яйца (2 шт.) – 39 рублей (+5%);

репчатый лук (100 г) – 19 рублей (+3%);

майонез (300 г) – 69 рублей (+8%).

Второй обязательный атрибут новогоднего стола – оливье – обойдётся почти вдвое дороже. На блюдо по классическому советскому рецепту с варёной колбасой на четырёх человек потребуется 609 рублей. Об этом пишет "56 медиа".