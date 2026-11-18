Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему начальнику управления капитального строительства из Мариинска. Мужчину признали виновным в том, что он, пользуясь властью, фактически подарил подрядчику более 84 миллионов бюджетных рублей, а стройка Центра культурного развития встала на отметке 17%.

По данным Мариинского суда, в 2022 году он отдал контракт фирме "Алгоритм", хотя у тех не было нужных бумаг. Чтобы никто не мешал тратить деньги, он оформил разрешение на казначейство прямо на имя директора этой фирмы.

Он сам разрешил выдать аванс почти в 27%, а потом поднял его до 50%. При этом он подписывал акты выполненных работ, даже не выходя из кабинета и не проверяя, есть ли там вообще рабочие. Деньги ушли, а Центр культурного развития так и остался недостроем.

Мариинский городской суд дал экс-начальнику 3 года условно. А вот директора "Алгоритма" отправили в колонию на 4 года.

Адвокат бывшего чиновника в кассации возмущался, что начальника просто обманули.

– Защитник утверждал, что тот не знал о невозможности выполнения работ подрядчиком и был введён в заблуждение представителями компании "Алгоритм", которые позже были осуждены за мошенничество, – отметили в Мариинском городском суде.

Но коллегия судей решила, что он явно заигрался с властью. Приговор оставили в силе.